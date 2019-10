Voiliers à l'abandon à Punaauia, les riverains tirent la sonnette d'alarme

Epaves de bateau à Punaauia, le riverains tirent la sonnette d’alarme Epaves de bateau à Punaauia, le riverains tirent la sonnette d’alarme

À Punaauia, la commune n'en peut plus des plaisanciers qui s'installent à tout-va. Si certains navires sont bien amarrés, conformément au règlement de la zone, d'autres sont au mouillage en dépit du bon sens. 120 voiliers ont élu résidence le long de la pointe Tata'a, jusqu'à la Marina Taina, gênant ainsi les pécheurs.La mairie souhaite y réglementer le mouillage pour éviter la saturation.Mario Leroi et Patrick Tsing Tsing :La direction des Affaires Maritimes et les services du Pays réfléchissent d'ores et déjà à un zonage de cette partie du lagon de Punaauia.