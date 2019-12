Rappel de la réglementation autour du transport de passagers dans une benne

Dimanche 8 décembre, un accident de la route a fait 5 blessés graves à Ua Pou . Quatre passagers étaient dans la benne de la voiture. Or, transporter des passagers dans une benne est interdit sauf aménagements spécifiques. Retour sur la réglementation en matière de sécurité routière.

Polynésie la 1ère (MLSF), Nicolas Suire et Jérôme Lee •

Quatre personnes ont été gravement blessées alors qu'ils étaient dans une benne d'un pick-up à Ua Pou, aux Marquises. Un accident de la sorte n'était pas arrivé depuis 2013. C’était à Huahine, en 2012, il y avait eu la mort d’une fillette à Raiatea. Ce sont les seuls accidents à déplorer depuis la mise en place de la réglementation des transports en 2008. Michel Teuira, chargé de la prévention routière, rappelle que transporter des passagers dans une benne est interdit sauf aménagements spécifiques.La réglementation a été très rapidement respectée par les Polynésiens. A part le transport touristique et certaines entreprises ayant un agrément, le transport en benne est interdit sauf cas exceptionnel. Et avant tout, pour être aux normes, la benne d’un particulier doit avoir un banc à hauteur réglementaire, des ceintures et des arceaux comme l’installation de cette voiture comme le rappelle Lucien Pommiez, directeur des Transports Terrestres.​​​​​​​A Ua Pou, suite à l'accident, les usagers de la route sur l'île sont choqués.