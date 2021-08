Religion : Les protestants font leur synode

Une fois n’est pas coutume, la côte est recevait une délégation d’un genre particulier. Les plus hauts représentants de l’église protestante s’étaient donnés rendez-vous au temple Gethsémané de Mahina.

Avec eux étaient rassemblés pas moins de 1000 paroissiens en ce dernier jour du synode. Plusieurs thèmes de réflexions ont été abordés notamment celui de la liberté et de la dignité du peuple Ma’ohi.

Et concernant le débat sur la vaccination, le discours ne varie pas, le choix est donné à chaque fidèle en la matière comme le rappelle François Pihaatae, le président de l’église protestante Ma’ohi :

« On n’encourage pas nos fidèles à ne pas être vaccinés mais on laisse le choix à chacun, c’est une dignité de la personne »

Autres thèmes majeurs également débattus durant ce synode d’une semaine, ceux concernant l’indépendance et le fait nucléaire. L’Eglise souhaite s’affranchir de l’esclavagisme de l’Etat français indique le dignitaire de l’Eglise Protestante Ma’ohi.

« Pour nous l’indépendance ou la libération d’un peuple c’est une question de foi, de la religion et non pas politique, c’est une volonté de Dieu, donc on sert la volonté de Dieu et non pas de l’homme »