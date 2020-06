Remise de l'ordre de Tahiti Nui à 8 récipiendaires

Lundi 29 juin, à l'occasion de la fête de l'Autonomie, qux Jardins de Paofai, le président du Pays, Edouard Fritch, a remis l’ordre de Tahiti Nui à huit récipiendaires.

A l'occasion de la Fête de l'Autonomie, Edouard Fritch a remis l'Ordre de Tahiti Nui à huit récipiendaires. Monsiegneur Hubert Coppenrath a été élevé au rang de d'officier et sept autres personnes sont devenues chevaliers.Parmi elles, notre collègue retraité Etienne Raapoto, premier présentateur du journal en Reo Tahiti, l'homme de culture, professeur de théâtre en Reo tahiti à l'origine de la version tahitienne du Bourgeois gentilhomme de Molière, John Mairai, le journaliste Axel Lichtle qui a sillonné la Polynésie française et le Pacifique, mais aussi l’architecte Rodolphe Weinmann, Marcel Doom, Jean-Pierre Cheung Sen et Marama Tarati,"Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui je reçoive cette récompense", confie ému Etienne Raapoto.