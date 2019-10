Rencontres de la sécurité: les professionnels montrent leurs métiers Rencontres de la sécurité: les professionnels montrent leurs métiers

Le but n'étant pas de réaliser un contrôle de grande ampleur, mais de présenter leurs actions et leurs différents métiers. L'occasion pour les curieux de découvrir des dispositifs de sécurité. Et pour les officiers, de rappeler les gestes et réflexes qui sauvent, comme ont pu le constater Heidi Yieng Kow, Sandro Ly et Marcel Bonno.