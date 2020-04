Rentrée scolaire : des dossiers pédagogiques distribués pour les élèves les plus démunis

La rentrée scolaire c’est demain ! Une rentrée virtuelle... car les enfants vont suivre l’enseignement depuis la maison. Mais quid des enfants qui n'ont pas internet ? Des dossiers pédagogiques leur ont été distribués.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corine Tehetia •

Tous les établissements scolaires ont pris contact avec les enfants et leurs familles. Demain, lundi 6 avril, les élèves du fenua font leur rentrée. Une rentrée plutôt particulière... Confinement oblige, l'école se fait à la maison via notamment internet.



Quid alors des élèves les plus démunis qui n’ont pas de connexion internet ? Ils n’ont pas été oubliés. Samedi 4 avril, la direction de l’école Sainte-Thérèse et Saint-Paul est allée remettre 47 dossiers pédagogiques aux enfants du lotissement Lagarde.



Une initiative saluée par les parents car leurs enfants pourront, eux aussi, assurer une continuité scolaire. Par ailleurs, certaines maîtresses ont profité de cette distribution pour donner un planning et aider les parents à gérer le programme de la journée.