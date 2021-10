RSMA : le dispositif "jeunes cadets" contre le décrochage scolaire

C’est le parcours de la dernière chance ! Une quarantaine de volontaires jeunes cadets en situation de décrochage scolaire sont en immersion au sein du RSMA. L'objectif : participer à la lutte contre le décrochage scolaire

Polynésie la 1ère (MLSF), Sandro Ly •

Ils sont 43 adolescents âgés entre 16 et 18 ans à être dans le dispositif volontaires "Jeunes cadets". Un partenariat du RSMA avec le monde de l'éducation. La mission : aider des jeunes en menace de décrochage scolaire. Ils ont trente jours our apprendre et se familiariser avec divers métiers.

Ce samedi matin, la première séance était consacrée à jouer sur leur estime de soi et dessiner un chemin de réussite. "Le fait d'accueillir les jeunes chez nous a vraiment pour but de les aider à reprendre confiance en eux et de les inciter à poursuivre leurs études, à continuer d'aller travailler, d'acquérir des diplômes qu'ils peuvent chercher pour qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-même", explique le lieutenant colonel Fabrice Avenel.