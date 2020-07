Rugbyman tétraplégique, Jean Paul Taipunu s’exprime

C'est l'histoire d'un terrible accident sportif. Jean-Paul Taipunu, rugbyman originaire de Tahiti est depuis paralysé en France. Sa famille accuse son ancien club de ne pas lui verser les dons qui ont été récoltés pour l’aider. Le club répond et se défend de vouloir garder l’argent.



Moi je m’en fous de l’argent ils croient que ma femme va prendre l’argent et partir avec ou elle va gaspiller l’argent je suis assez grand pour gérer mon argent et ma femme Jean-Paul Taipunu

Jean Paul Taipunu est aujourd’hui tétraplégique à la suite d’un accident au cours d’un match de rugby. Ce joueur évoluait depuis quelques années dans le club de Roquefort dans les landes.Ces derniers jours son histoire a fait le tour des réseaux sociaux. Pas seulement dans le registre de l'empathie, mais aussi à propos de polémiques autour d'une cagnotte solidaire qui a provoqué un sérieux divorce entre le jeune homme et son ancien club sportif.Sur les réseaux sociaux, sa femme et sa famille regrettaient de ne plus avoir de nouvelles de membres du Rugby club pays de Roquefort.Et surtout ne comprenait pas pourquoi, l'argent récolté pour l'aider ne lui était pas versé. Une animosité qui s’exprime dans des post Facebook virulents.Joint au téléphone Jean-Paul déplore cette situation et ne comprend pas pourquoi le club ne lui reverse pas l’argent.De son côté le RCP Roquefort répond à la famille de Jean-Paul Taipunu.Serge Bedet dirigeant du club explique sur la page Facebook du club qu'il est devenu difficile de joindre l'ancien joueur et quand c'est possible, c'est avec animosité. Le club estime avoir tout fait pour soutenir Jean-Paul Taipunu et sa famille. Quant à l'argent collecté par son club, un chèque a été envoyé à son avocat.Et pour la cagnotte en ligne, la somme sera versée une fois un RIB obtenu mais selon le dirigeant impossible d'en avoir un malgré de nombreuses relances.Serge Berdet indique également que la situation de Jean-Paul Taipunu ne laisse personne indiffèrent au sein du club.En attendant une fondation française qui vient en aide aux rugbymen blessés a versé à Jean-Paul 1.2 millions de francs.Une assurance évaluera le mois prochain la compensation financière pour le reste de son existence.