Tous les établissements ont fermé leurs portes mais de nombreuses classes avaient d’ores et déjà été désertées.



NS/MV/CM •

Scolaires et étudiants, tous en vacances prématurément

Coronavirus oblige, les scolaires ont pris prématurément le chemin des vacances. Des vacances particulières puisqu’il est plus que fortement recommandé de ne pas sortir et de limiter au maximum les contacts. L’université a elle aussi fermé ses portes par mesure de prévention. Depuis lundi, plus de 400 élèves ont déjà été rapatriés chez eux dans les îles. Dans les collèges et lycées, les classes étaient déjà désespérément vides pour ce dernier jour d’école, de nombreux parents ayant décidé depuis la semaine dernière de garder leurs enfants à la maison.