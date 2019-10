Sécurité routière : une campagne pour les jeunes

« Le public visé va d’abord vers le divertissement »

NOUVELLE CAMPAGNE DE SECURITE

Le gouvernement cible cette fois les jeunes conducteurs. Ces derniers sont souvent impliqués dans les accidents de la route.La nouvelle campagne sera d’abord diffusée en télévision avant d’investir les nouveaux supports vidéo. Les clips adoptent volontairement un ton décalé et humoristique.Les clips copient les codes des mini-séries et vidéos internet. Objectif : mieux faire passer le message et réduire le nombre de morts sur les routes.Un reportage de