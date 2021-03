Semaine de la presse : ouvrir l'esprit des jeunes à la réalité du monde

ET/J.Phanariotis •

« S’informer pour comprendre le monde », c’est le thème de la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Objectif de l’édition 2020-2021 : permettre aux élèves d’apprendre à mieux décrypter l’univers des médias et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. A Pirae, des élèves de BTS communication ont mobilisé un réseau d’intervenants. Des professionnels de l’information qui témoigneront de leur métier.

Plusieurs intervenants de différents secteurs pour répondre aux questions des jeunes. • ©Polynésie la 1ere

Cultiver le sens critique, comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer le goût pour l’actualité, forger leur identité de citoyen, c’est tout l’exercice auquel se sont livrés les enseignants des élèves de BTS communication du lycée Diadème à Pirae.

Pour Chambaud Perrine, documentaliste au CDI du lycée Diadème, cet esprit critique nécessite de « pouvoir avoir confiance dans des médias fiables, savoir repérer une source d'information, une fiabilité d'information et en même temps garder l'esprit critique par rapport à toutes les informations qu'on voit passer. Donc c'est justement cette cohabitation entre confiance et défiance qui fait qu'on a des citoyens éclairés ».

L'essentiel est de s'informer

Distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l’information, connaître les usages et les effets des images, savoir déconstruire les stéréotypes. Dans un contexte de crise sanitaire, il apparaît aussi nécessaire de leur apprendre à se saisir de l’information à caractère scientifique.

La variété et la richesse de la presse locale et nationale. Le signe que nous vivons en démocratie. • ©Polynésie la 1ere

Usages responsables des réseaux sociaux, comprendre le monde qui les entoure, les élèves doivent plus que jamais apprendre à s’informer en exerçant leur esprit critique. Cela leur permet de revenir aux fondamentaux en période de crise et de peurs.