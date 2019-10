Témoignage Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Lundi, le jeune homme de 20 ans devait être jugé pour vol avec violence. Son procès a finalement été renvoyé au 27 janvier prochain. Le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. Jeudi dernier, après avoir été pris en stop par un sexagénaire, il est revenu, le soir, à son domicile et lui a dérobé deux téléphones et son véhicule.La victime qui s’est retrouvée ligotée et menacée avec deux armes blanches, est aujourd’hui encore traumatisée. "J'ai eu l'impression que j'allais mourir, que j'allais me faire tuer, que j'allais prendre un coup de couteau. J'ai vu ma dernière heure arriver vraiment", confie.En attendant son procès le 27 janvier prochain, le jeune prévenu est maintenu en détention.