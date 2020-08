Situation sanitaire dans les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public

La situation sanitaire actuelle permet de rouvrir certaines écoles, de maintenir la fermeture d’autres et de décider d’en fermer de nouvelles.

En application du protocole sanitaire et en concertation avec la Direction de la santé, la situation, à ce jour, pour le lundi 24 août, est la suivante:Les directions des enseignements privés catholique, protestant et adventiste, communiqueront sur les situations de leurs établissements et de leurs classes.Concernant l’école Tama Nui, à Papeete, la décision de réouverture ou de maintien de fermeture sera prise dans la journée du dimanche 23 août, en fonction de derniers résultats de tests.Le bureau de la veille sanitaire, en charge des enquêtes sanitaires, contactera les personnes concernées.Par ailleurs, les informations liées aux fermetures ou réouvertures de classes sont gérées directement par les écoles, les collèges et les lycées de l’enseignement public en coordination avec les inspecteurs du 1er degré, les chefs d’établissement et la DGEE.La ministre de l’Education, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, tient à rassurer les parents d’élèves des écoles et des classes fermées provisoirement. Ces fermetures sont des mesures de précaution pour lutter contre la propagation du virus. La direction de la santé et la direction générale de l’éducation et des enseignements