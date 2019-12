842 plants de cannabis saisis à la presqu'île

Jeudi 19 décembre, les gendarmes de Taravao ont saisi 842 plants de cannabis sur Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest. Quatre personnes ont été interpellées.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

Jeudi 19 décembre à la presqu'île, plus précisément à Pueu et Toahotu, dans le cadre d’une mission de "nomadisation", portant sur la lutte contre les stupéfiants, les militaires de la brigade de Taravao et du Détachement de Surveillance et d’Intervention de l’EGM 21/3 de Mont Saint Aignan ont découvrent dans quatre propriétés distinctes un total de 842 plants de cannabis.



Les quatre cultivateurs devront répondre prochainement des faits qui leur sont reprochés, devant la justice. Tous les stupéfiants découverts ont été détruits par incinération.