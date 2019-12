Quand sport rime avec solidarité : les apprentis sapeurs-pompiers font le tour de l’ile de Moorea chaque année, depuis 6 ans pour récolter des fonds.

Téléthon 2019 : Record de dons de 12 Millions de FCP à battre

Et cette année encore, les habitants de l'île soeur ne sont pas restés insensibles à l'appel aux dons, ils ont donné, sans compter. La même générosité s'est exprimée à Ua Pou, aux Marquises : les habitants ont participé à une « color fun run », organisée par Vanessa Temataru Emer. Petits et grands ont parcouru deux kilomètres à pied, dans le village de Hakahau. Et comme son nom l'indique, cette course se déroule et se termine dans un bain de couleurs. Enfin à Tahiti, un des défis du Téléthon s'est tenu sur le plan d'eau d'Arue avec une régate organisée par l'école de voile. Le ciel couvert n'a pas découragé la vingtaine de régatiers, malgré un vent absent. On connaîtra les résultats de cette collecte, organisée sur une vingtaine de sites en Polynésie Française, en début de semaine prochaine. Le point avec nos équipes.Invité des VEA et JT, Manutea Gay et Serge Le Naour, coordinateurs de la cellule Téléthon en PolynésieA l’autre bout de la ligne, ils sont là pour recueillir les promesses de dons. Serge Le Naour précise que « les manifestations sont aussi là pour expliquer et initier les gens, au fait que des enfants ou des personnes sont victimes de maladies rares, nous avons un rôle pédagogique ».