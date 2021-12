Téléthon 2021 : les visages de France Télévisions fêtent le Téléthon

C'est parti pour la 35º édition du Téléthon parrainée cette année par Soprano! Rendez-vous vendredi 3 décembre à partir de 10h15 sur Polynésie la 1ère pour « Les visages de France Télévisions fêtent le Téléthon» !

Communiqué FTV avec Polynésie la 1ère ; SD •

Les visages de France Télévisions, toutes chaînes confondues, seront aux côtés de Sophie Davant, Cyril Féraud et du parrain Soprano pour célébrer les dernières avancées de la recherche. Ils soutiendront les familles pour qui le Téléthon peut tout changer et iront à la rencontre des malades pour lesquels le Téléthon a tout changé.



Dans des reportages, nous suivrons Anne-Sophie Lapix, Maryse Burgot, Laurent Bignolas et Jean-Baptiste Marteau qui ont partagé des moments de vie avec les malades et leur famille.

En direct sur Polynésie la 1ère, ils raconteront ce qu’ils ont ressenti face aux défis relevés par ces héros du quotidien contre la maladie. Des scientifiques apporteront un nouvel éclairage sur les espoirs que l’entrée dans l’ère des médicaments suscite.



L’équipe de la météo de la rédaction de France Télévisions se mobilisera en répondant en direct aux appels des donateurs.

Virgine Hilssone, Julia Martin, Valérie Maurice, Chloé Nabédian, Myriam Seurat et Frédéric Vion seront les porte-paroles de la générosité des Français tout au long de la soirée.

Cette belle manifestation festive et solidaire qui, grâce aux dons de tous, permet chaque année de faire avancer un peu plus la recherche sur les myopathies et les maladies orphelines est de retour sur les antennes de France Télévisions.

Présenté par Sophie Davant et Cyril Féraud

Préparé par Carole Goezu, Sophie Paviot et Audrey Boutry

Réalisé par Tristan Carné