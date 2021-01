Webmaster •

Tevaite Levrat a grandi entre Tahiti et Tahaa. Elle est désormais avocate. La jeune femme a prêté serment jeudi 21 janvier devant la cour d'appel de Papeete, trois mois après avoir réussi son examen professionnel. Ses amis et toute sa famille et l'entouraient à l’occasion de ce moment solennel.