Accablé par des témoignages et des écoutes téléphoniques, Yannick Mai nie la plupart des faits qui lui sont reprochés.



NS/HL/CM •

Trafic d’ice : le guide touristique devant ses juges

Le procès en correctionnelle de Yannick Mai a débuté. Complice présumé de Moerani Marlier, le guide touristique a été arrêté en juin 2017 aux Etats-Unis en possession de 3.7 kilos d'ice . Il est soupçonné d’avoir importé plus de six kilos de drogue à Tahiti entre 2016 et le premier semestre 2017. « C'est Moerani Marlier qui m'a menacé avec une arme dans mon hôtel à Los Angeles pour que je ramène ces trois kilos de drogue » a-t-il dit devant le juge pour justifier son geste. Après avoir passé deux ans en prison aux Etats-Unis, puis quinze jours en France, le prévenu est en détention provisoire à Nuutania. Il nie la plupart des faits qui lui sont reprochés et encoure dix ans de prison.