Les étudiants bénéficient-ils ou non de la gratuité des transports ? Le dispositif est normalement effectif depuis la rentrée 2019, cependant depuis le mois de décembre certains se retrouvent contraints de payer leur bus.



Transports gratuits pour les étudiants, oui mais

Les réseaux sociaux s’en sont fait l’écho depuis quelques temps. Certains étudiants censés bénéficier de la gratuité des transports seraient obligés de payer quand même.Le conseil des ministres avait pourtant annoncé la gratuité des bus, dès la rentrée d'Aout 2019 pour plus de 4 000 étudiants de l'Université, de la CCISM et pour les étudiants en BTS de Tahiti et Raiatea. Mais en réalité, certains étudiants se retrouvent à nouveau depuis le mois de décembre à payer leur transport.Les explications de Mario Leroi et Jérôme Lee: