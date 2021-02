Un jeune homme vole un bateau et menace les policiers

ET avec communiqué DSP •

Drôle de découverte cette nuit par des policiers au niveau de la digue de Papeete.

En effet, un officier de police judiciaire de la DSP accompagné de 2 policiers municipaux de Papeete se sont rendus en bateau au large du quartier Patutoa alertés par des fusées de détresse.

Dans le chenal, au niveau de la digue, ils découvrent un poti marara échoué sur le récif.

Récidiviste

Les 2 mutoi descendent de la vedette pour se rendre à pied vers l’embarcation. Surprise, ils découvrent à bord un individu dissimulé dans la glacière à poisson vide, un couteau à la main !

Ce dernier les menace en gesticulant avec ses poings, mais il est très vite neutralisé. Le jeune homme de 18 ans reconnaîtra avoir volé le poti marara au niveau du quai des bonitiers.

Il a été placé en garde à vue pour vol de bateau et rebellion. Malheureusement, il n’est pas inconnu des services de police. Récemment, il a déjà été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, outrage, rebellion et menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique et avant-hier pour vol en réunion.