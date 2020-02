Le bilan de ce début d’année s’élève à sept morts en sept semaines sur les routes de Polynésie.



SR/CD/CM •

Violence routière : comment stopper l’hécatombe ?

Sept personnes ont trouvé la mort depuis le début de l’année sur les routes de Polynésie, soit en moyenne une par semaine depuis le 1er janvier. Le constat est alarmant et les causes de cette hécatombe biens connues : vitesse, alcool, irrespect du code de la route… Malgré la multiplication des campagnes de prévention, les contrôles routiers toujours plus fréquents et des réponses pénales toujours plus lourdes, les messages ne passent pas. Sur la route toute la journée, un moniteur d’auto école témoigne des comportements à risques auxquels ils assiste quotidiennement.