A Hao, les élèves du cetad sont évalués sur le motu et dans la mer

Leurs centres d'examens : le motu et le lagon. Les élèves de la filière Gestion et exploitation en milieu marin (GEMM) du CETAD de Hao ont mis en pratique leurs compétences, en situation réelle.

Mereini Gamblin/Herevai Hoata •

Ils sont partis en examen avec un filet de pêche en guise de feuille et de stylo. Les élèves ont été évalués sur l'acquisition de leurs compétences en pêche, aquaculture et tourisme. Ils ont fait leurs preuves devant plusieurs touristes. L'habileté des apprentis a suscité l'admiration. « C’est très impressionnant. On voit vraiment qu’ils sont dans leur élément. Ça va très vite, il faut être rapide. Vraiment, chapeau ! », s'émerveille une touriste.

C'est la deuxième sortie pour évaluer ces élèves en première année de GEMM. Ces derniers préparent leur certificat d'aptitude professionnelle sur deux ans. Les enseignements dispensés sont adaptés aux activités professionnelles des Tuamotu, ainsi qu'aux loisirs de la vie quotidienne sur l'atoll. C'est tout "bénéf" pour les apprentis. D'ailleurs, le bonheur pouvait se lire sur les lèvres de Junior, élève de GEMM 1 : « c'était top ! », a-t-il conclu, tout sourire.

Regardez le reportage de Mathieu, H.Hoata, M.Pambrun et S.Tiaihau :