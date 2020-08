La Goélette, le carrefour des habitants

Elle est indispensable pour les habitants de l'archipel des Tuamotu.

Polynésie la 1ère Stéphane Ratinaud •

C'est un trait d'union , une passerelle entre les hommes et les terres insulaires . La goelette constitue un lien indispensable au coeur des archipels. Elle y achemine les colis et le fret, elle rythme la vie des îles et les rattachent à l'extérieur . À Makatea et à Rangiroa par exemple, la silhouette au loin du bateau dessine une attente qui touche à sa fin. La goelette est une soeur d'espérance.Le reportage de Punua Toti.