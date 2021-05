La fête de la science se décentralise à Hao

Polynésie la 1ère (MLSF), Mathieu Allot •

Créée en 1991, la fête de la science est organisée chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’aujourd'hui. Initialement prévu en novembre dernier, cet événement a été repoussé jusqu'en mai à cause des risques sanitaires dû au covid 19, aujourd'hui la situation s'étant considérablement améliorée, la fête a pu avoir lieux.

Cette année la fête de la science s'est donc tenu le 21 mai de 8h à 11h au collège de Hao, les élèves de CM1 et CM2 de l'école primaire ont été invités à participer à cette matinée. Cette édition se présente sous forme d'ateliers tournants, animés par des élèves de collège, au cours desquelles les participants de différents degrés pourront faire des expériences, découvrir de nouvelles techniques, manipuler, intéragir ou découvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

"C'est un atelier d'intelligence artificiel", explique Georgio, un élève de 4e qui apprend aux plus petits la pratique. "C'est l'occasion pour eux de faire découvrir aux plus petits de nouvelles choses scientifiques", souligne Timeri Serre, professeure de sciences physique-chimie (SPC).