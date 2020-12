Les élèves de Hao se préparent au concours de poésie

Lundi 7 décembre, des élèves de CM2 et 6ième de l'île de Hao ont préparé le concours de poésie du collège Henri Hiro. L'objectif : se familiariser avec l’outil informatique et de rédiger des poésies sur le thème du "Courage".

Polynésie la 1ère (MLSF), Mathieu Allot •

Interview

Les élèves de CM2 et de 6ième de Hao se préparent pour le concours de poésie du collège Henri Hiro. Lundi 7 décembre, ils étaient 39 à s’être retrouvés dans les salles informatique du collège de l'île, en compagnie de leurs enseignants et de Camélia Marakai, responsable du projet.L’idée est de se familiariser avec l’outil informatique et de rédiger des poésies sur le thème du "Courage", les numériser, les imprimer et les déclamer. Louis Pedersen, professeur de mathématiques au collège de Hao, revient sur les détails.À l’issue, trois poèmes seront retenus par un groupe d’enseignants. Des poèmes qui seront envoyés demain aux organisateurs du concours "Rencontre poétique Henri Hiro".