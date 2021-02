Maltraitance dans l’éducation, une enquête en cours

La voix est encore chargée d’émotion et de colère, Teva (pseudonyme) souhaite rester anonyme. Il raconte à nos journalistes les brimades et autres sévices qu’il a subi pendant des années lors de sa scolarité à Hao.

Ça a commencé en 86, j’avais 4 ans […] là-bas les filles on leur tirait les cheveux et les garçons on nous pinçait les oreilles jusqu'à les percer.