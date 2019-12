Les litchis de Rikitea, fruits de la discorde

Les litchis arrivent... Et la discorde avec. Ils viennent des Australes, mais les producteurs de Rikitea aux Gambier protestent : ils voudraient aussi pourvoir vendre leur litchis et réclament un avion tout-cargo à Air Tahiti. La compagnie explique que ce ne sera pas possible.

On compare souvent le goût du litchi à un mélange de fraise, de rose et de muscat. Les arbres de ce fruit au goût de fête produisent en profusion, cette fin d’année particulièrement. Des tonnes de ces fruits savoureux arrivent à Tahiti par avion.Les litchis proviennent de Tubuai mais aussi de Rurutu et de Raivavae aux Australes. Les producteurs de Rikitea aux Gambier protestent, ils voudraient aussi pourvoir vendre leur litchi et réclament un avion tout-cargo à Air Tahiti. Torea est enseignant à Rikitea. L'homme se fait le porte-parole des producteurs de litchi de cette île des Gambier. Il se demande pourquoi il ne serait pas possible de pouvoir bénéficier d'un cargo fret.Mais cette année, Air Tahiti n’enverra pas de vol tout cargo à Rikitea. Pas après l’opération noire qui remonte à 3 ans, explique Maona Estall chef service du fret de la compagnie.On ne saura jamais combien la compagnie a perdu dans cette opération. Le vol affrété n’aurait jamais été remboursé selon Air Tahiti. La compagnie précise également que les vols tout cargo à destination des litchis se préparent deux mois avant le début de la saison. A l’approche de la saison, la société évalue le volume qu’elle devra transporter à Tahiti et aménage ses vols en fonction. Mardi 10 décembre, deux vols tout cargo Tubuai-Papeete sont programmés. Plus de 10 tonnes vont inonder le marché de Tahiti. Une tonne de litchis en provenance de Raivavae a par ailleurs déjà été transporté jeudi 5 décembre par Air Tahiti sur Tahiti.