Takapoto : entre activités traditionnelles et Tik Tok

Polynésie la 1ère (MLSF), Punua Toti •

Il est dix heures, à l'école Temaramarama de Takapoto. Cartables et stylos rangés, tous les professeurs et les élèves se retrouvent dans la cour de l'école pour deux heures d'activités traditionnelles. Mais, avant de démarrer, place à la chorégraphie. Il ne s'agit plus de danse tahitienne mais d'une danse très tendance chez les jeunes et les enfants. L'effet Tik Tok a atteint cet atoll du bout du monde...

La classe maternelle de Mme Ginette est aussi de la partie. Les élèves se préparent pour la course en sac de coprah dans une ambiance de fête. Pour David Tahiri, directeur de l'école primaire, il est important de garder cette fibre culturelle pour transmettre le patrimoine Paumotu.

"On a voulu mettre en exergue la langue Paumotu où chaque institeur avait un support et un thème à travailler. Ils ont beaucoup apprécié la façon dont les enfant se sont exprimés en Paumotu", explique le directeur.