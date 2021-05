Takapoto : un dimanche de prières avec la famille Rua

A Takapoto, à la paroisse catholique Saint-Louis de Gonzague, les fidèles sont toujours présents comme chaque dimanche. L’office est souvent assurée par les familles Rua et Tikare. Au programme : 1h de de prières et de louanges.

Polynésie la 1ère (MLSF), Punua Toti •

Chaque dimanche dès 8h, plus de cinquante fidèles viennent remplir les bancs de la paroisse Saint-Louis de Gonzague. Parmi eux, des habitués : les familles Rua et Tikare, originaires de Takapoto. Ils connaissent le rituel. Ce jour-là, ils sont chargés de l'animation de l'office. Tekuraheimata est à la lecture de psaumes avec sa maman Johanna. "Je viens tous les dimanches en compagnie de ma maman et mon papa, qui est parti à Tahiti", confie la jeune fille.

Linda, elle, est chargée du répertoire musical. Dès 7h du matin, elle s'affaire entre ses partitions et sa chorale. "Nous avons des répétitions, tous les samedis soirs et dimanches pour préparer l'office du dimanche matin. Ce sont les membres de deux groupes de rosaires qui animent les dimanches", explique Linda Rua.