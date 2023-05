Un clap d'argent et un clap de bronze pour les Kid Reporters

Les Kid reporters ont été primés à deux reprises lors du concours "Je filme le métier qui me plait".

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

La cérémonie de remise des prix du concours "Je filme le métier qui me plait" s’est déroulée ce jeudi 25 mai, en direct du Grand Rex. Une salle mythique puisqu’il s’agit de la plus grande salle de cinéma en activité du Monde. Pour cette 16e saison du concours national "Je filme le métier qui me plait", un concours mené sous le haut-patronage du Ministère de l’Education, 80.000 collégiens, lycéens et étudiants de 1 400 établissements de France et d’outremer ont réalisé des capsules de 3 minutes présentant un métier.

Après avoir passé l’étape de la sélection officielle, les Kid reporters ont été primés à deux reprises

Un clap d'argent pour leur vidéo sur le recyclage des déchets réalisée par Mihivai et Noelan au centre de recyclage des déchets du Syndicat FENUA MA avec la collaboration des éboueurs de la ville d’Arue :

Un clap de bronze pour leur vidéo sur les cargos à Papeete réalisée par Arutea, Gaultier, Haukea et Ilikea au Port Autonome de Papeete :

Martin, kid reporter aussi, qui avait réalisé avec Manatea le kidreportage sur le métier de pompier, a représenté les kidreporters sur la scène du Grand Rex à Paris :

C’est la 2e année que les Kid reporters participent à ce concours. L’année dernière, ils avaient gagné un clap de bronze dans la catégorie "un métier, une passion" pour leur vidéo sur le métier d’artiste-peintre.