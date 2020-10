Vacances : comment s'organise le retour des élèves dans leur île ?

A l’approche des vacances scolaires, ce vendredi 23 octobre, le retour des élèves internes dans leur île natale est en train de s’organiser. Explications avec les internes de Maiao et Ua Pou.

Pour ces deux semaines de vacances de la Toussaint, il n'y aura pas d’aides du ministère de l’éducation et du Pays pour la prise en charge des voyages de rapatriement. Ce dispositif est mis en place uniquement pour les grandes vacances de juillet et de décembre. "Il y a douze enfants de Maiao qui vont à l'école Afareaitu (...) Et la commune a décidé d'e n'avoir pas plus de douze passagers", explique Tama Ina, maire de Maiao, qui fait part de l’organisation particulière de son île.Contrairement à Maiao, dont certains élèves scolarisés à Moorea pourront rentrer, à Ua Pou, pour les élèves inscrits à Tahiti, ce sera plus compliqué. Le transport entre Papeete et Ua Pou étant très onéreux, ce sont donc principalement les élèves scolarisés dans les principales îles des Marquises qui pourront rentrer chez eux, durant ces deux semaines de vacances de la Toussaint. Ua Pou a d’ailleurs déjà réfléchi au dispositif sanitaire, comme explique Toti Teikiehuupoko, maire adjoint de l’île.