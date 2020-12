Vacances de Noel : Des élèves testés de la Covid avant leur départ

A une semaine des vacances de fin d'année, dépistage de la Covid pour certains élèves internes en partance de Tahiti vers leur archipel d'origine.





JPPP •

©Polynésie 1ére

©Polynésie 1ère

Avant la grande affluence vers les quais de Motu Uta le 8 décembe prochain, 1200 élèves devront être testés au coronavirus. L’annonce a été faite par Thierry Delmas, directeur de la DGEE.Ainsi au lycée de Papara 107 élèves sont passés entre les mains d'agents sanitaire. Des élèves originaires pour la plus part des archipels des Tuamotu et des Australes. Ce dépistage massif nécessite une organisation rigoureuse de l’établissement.Parallèlement à ce test de dépistage, des maires se sont organisés pour mettre en place une septaine à l'arrivé des élèves. Des mesures fortes pour garantir un bon niveau de sécurité sanitaire. Elles devront être prolongées par le respect des gestes barrières insiste la Direction de la anté et la DGEE.