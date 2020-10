Vacances scolaires, éviter l’arrivée du covid dans les îles

Alors que des milliers d’élèves internes s’apprêtent à rentrer dans leurs familles. Les iles prennent des mesures pour éviter qu’ils ne rapportent la covid dans leurs bagages. L’enjeu est de taille, alors que certaines iles sont toujours exemptes de coronavirus.



Aux Marquises, sur l'ile de Ua Pou, le rapatriement des premiers élèves internes a débuté. Ce vendredi 23 octobre 5 étudiants sont arrivés en provenance de Hiva oa. L’île a été touchée par la covid ces derniers jours, ce qui a amené les autorités à prendre quelques dispositions particulières.Ua pou a mis en place des guides sanitaires pour renforcer la sensibilisation aux gestes barrières tant pour les étudiants que pour les visiteurs.Les parents qui accueillent leurs enfants vont devoir aussi jouer le jeu, gestes barrières et une septaine à domicile avant de pouvoir circuler à nouveau sur l'île.Sur l’ile marquisienne le rapatriement va continuer tout ce weekend et la semaine prochaine.Aux Australes, même philosophie à Tubuai. Une septaine de confinement est demandée aux élèves revenant de Tahiti. Ce mercredi 21 octobre des élèves du lycée du Diadème sont revenus sur l'ile. A l'aéroport, par mesure de précaution, les passagers en partance ont été regroupés sous un chapiteau dressé pour la circonstance, tandis que les passagers débarquant étaient canalisés par des barrières de sécurité afin d'éviter tout contact entre les deux groupes. Les parents sont appelés à être particulièrement responsables de leurs enfants.Des tests rapides arrivent ce vendredi 23 octobre. Ils serviront en cas de positivité d’une personne pour l'orienter vers un nouveau test PCR cette fois ci. Les cas avérés de l'ile ne seront pas évasanné sur Tahiti, mais resteront sur l'ile avec des consignes de confinement.A l’aéroport de Rurutu hier jeudi une petite dizaine d’élève est partie pour Rimatara quand d’autres arrivaient de Tahiti. Mêmes consignes de respect des distanciations et septaine. Présent à l’embarquement le premier magistrat de Rimatara en appelle au bon sens de ses administrésA Rangiroa des élèves vont arriver aujourd’hui vendredi de Tahiti. Certains en provenance du lycée Diadème où des cas de covid positifs ont été détectés. La mairie a pris les devants en martelant des messages de prévention auprès des familles.Difficile d’enfermer dans un lieu dédié des jeunes qui ne rentrent que pour 15 jours.Les mesures sont donc sensiblement les mêmes dans toutes les iles. Aucune interdiction ni obligation formelle mais des tavana qui en appellent au bon sens et à la responsabilité des familles.