Vaccination obligatoire : c'est oui pour le syndicat majoritaire des cadres de la police

Au lendemain de la publication de l’arrêté n°1749 CM du 25 août 2021 portant application de la loi du pays relative à la vaccination obligatoire de certaines catégories de population et professions, le Syndicat des Cadres de la Sécurité Intérieures se prononce en faveur de son application.

Le Syndicat des Cadres de la Sécurité Intérieure, syndicat majoritaire chez les officiers de police, a publié un communiqué pour informer qu'il "se félicite de l’adoption de cet arrêté et se prononce, sans aucune réserve, pour son application à l’ensemble des policiers nationaux présents en Polynésie française au motif qu’ils assurent tous des missions d’accueil et de sécurité".

Les policiers, chargés quotidiennement du contrôle du respect des règles sanitaires, "se doivent d’être exemplaires afin de ne pas prendre le risque d’encombrer plus encore le dispositif de santé en Polynésie française".

"Afin de permettre un retour à la vie normale, le syndicat des cadres de la sécurité intérieure lance un appel de solidarité aux indécis, mais aussi aux réfractaires à la vaccination. Le vaccin contre la covid est sanitairement sûr et son efficacité contre les formes nécessitant une hospitalisation est démontrée quotidiennement. Le temps des doutes et des attentes est révolu, par respect pour vos collègues et la population que vous protégez, vaccinez-vous !"