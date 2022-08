« Vandales en cavale » : la police mène l'enquête

Les auteurs de ces actes de vandalisme sont actuellement recherchés par la police nationale.

DC •

Dans une publication Facebook, la police nationale de Polynésie indique une série d'actes de vandalisme. Les individus qualifiés de « vandales en cavale » et dont on ne connaît pas encore l'identité auraient dégradé plusieurs parties de la chaussée dans le centre de ville de Papeete hier soir à l'aide de dessins immatures. Des actes face auxquels la police répond qu'elle les suit « à la trace » et qu'une enquête est en cours.

En début d'année, les forces de l'ordre en Polynésie avaient enregistré une hausse des actes de violences de 18% en 2021 par rapport à 2020.