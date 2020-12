Vaste contrôle de la DSP aux abords de collèges

Ce mercredi 9 décembre, la DSP a mené une vaste opération aux abords de collèges de Papeete. Les policiers ont mené des contrôles de stupéfiants ou encore de conformité de deux roues.

Polynésie la 1ère (MLSF), Axelle Mésinèle •

Interview

A quelques jours des vacances de Noël, les agents de la DSP, la Direction de la Sécurité Publique, étaient déployés, ce mercredi matin, dans le centre de Papeete aux abords d’un établissement scolaire, plus exactement aux collèges de La Mennais, Pomare et Anne-Marie Javouhey. "La fin de la période scolaire est propice à un relâchement de la part des élèves et même des personnes qui peuvent graviter autour de l'entrée et des élèves", explique le major Pierre Estall, responsable de l’opération.Les autorités y ont mené une vaste opération de contrôles : contrôles de stupéfiants ou encore de conformité de deux roues. Il aura fallu l'assistance également des douanes et leurs chiens anti-stups mais aussi de la police municipale de Papeete et Pirae. "Sur cette opération en particulier, nous avons demandé l'autorisation du procureur d'agir sur réquisition, ce qui nous permet d'élagir nos recherches, de fouiller la personne et même les véhicules au besoin", précise le major.