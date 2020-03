Vente d'alcool interdite : vos réactions

La vente d'alcool est désormais interdite en Polynésie française jusqu'au 5 avril.

Un arrêté ministériel a été pris lundi 23 mars 2020 par le gouvernement. Face aux nombreux rassemblements encore constatés et d'afin d'éviter les conflits intra-familiaux, le Pays a décidé de durcir les conditions de confinement avec des déplacements limités et la vente d'alcool désormais interdite.Même si la plupart des personnes s'accordent à dire que "ça peut être une bonne chose" pour limiter les violences, d'autres la déplorent aussi : "on n'est pas tous des ivrognes".Vos réactions...