Une vente de livres en faveur des enfants handicapés

Cette semaine était dédiée à l’emploi des personnes handicapées. A cette occasion, le Lyons Club a organisé une vente de livres au kilo dont les bénéfices serviront à financer les équipements pour les enfants sourds et malentendants.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Interview

C’est la Semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées. A cette occasion, une vente de livres au kilo est organisée depuis la semaine dernière à l’école Ahutoru d’Arue. Cette vente est organisée par le Lyons Club.Depuis, un peu plus d’une tonne de livres a donc été vendu pour un bénéfice de plus de 500 000 Fcfp, un chiffre qui reste provisoire puisque la vente de ce samedi 23 novembre n’est pas encore terminée. "L'objectif est le financement d'achats d'équipements pour les enfants sourds et malentendants (...) Ce qu'on veut faire à travers cette action, on veut rendre la lecture accessible à tout le monde", explique Denis Doyen, membre du Lyons club Papeete.