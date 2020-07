Vents violents, fortes pluies et orages, l'ouragan Douglas arrive à Hawaii

L'ouragan Douglas se rapproche dangeureusement des îles Hawaii. Même s'il s'est affaibli samedi, le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis à Miami reste vigilant.

Polynésie la 1ère ; CT •

"Nous savons qu’il s’affaiblit à mesure qu’il s’approche, mais cela aura toujours un impact significatif sur chaque île", a déclaré le gouverneur de Hawaii, David Ige, lors d’une conférence de presse.



Depuis hier, l'ouragan Douglas est passé en catégorie 1 à l'approche de l'archipel hawaïen.



Le National Hurricane Center (NHC) a averti qu’en plus des vents violents, une onde de tempête jusqu’à 3 pieds au-dessus des marées normales est possible, ainsi que de grosses vagues et de fortes pluies. Jusqu’à 5 à 10 pouces de pluie sont possibles de Maui ouest à Kauai, avec la plus grande menace dans les terrains plus élevés, ce qui pourrait entraîner des inondations soudaines et des glissements de terrain.



L'arrivée de Douglas survient à un moment où les États-Unis continuent d'être touchés par le coronavirus, ce qui complique les abris contre les tempêtes et les opérations de secours car les exigences de distance sociale et d'autres efforts de prévention sont pris en compte.



Dans une interview, le maire de Honolulu, Kirk Caldwell, a déclaré : "C'est un double coup dur".



Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux et de ne sortir qu'en cas d'urgence.