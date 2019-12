Vigilance orange pour les fortes pluies sur la Société

De fortes pluies sont attendues jusqu'à jeudi matin sur les Îles du Vent et les Îles sous le Vent. Météo-France a placé l'archipel de la Société en vigilance orange. Les côtes Nord et Est de Tahiti sont particulièrement concernées.

Situation prévue sur la Société: à partir de la fin d’après-midi, mercredi, une intensification des épisodes pluvieux est attendue sur l’ensemble des îles de la Société.

Sur Tahiti: les côtes Nord et Est (englobant la zone Papeete-Mahina jusqu’à Taravao) pourraient être particulièrement affectées par ces fortes pluies.

Les recommandations de prudence du Haut Commissariat La population est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d'eau sur la chaussée ;

ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

