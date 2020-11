Visite de terrain du capitaine Julien Lalagüe à Hakahau

Le capitaine Julien Lalagüe de la compagnie des archipels de Papeete a visité le village de Hakahau à Ua Pou.

DC LT •

Le capitaine Julien Lalagüe, commandant la compagnie des archipels, s’est rendu sur l’île de Ua Pou afin de prendre contact « physiquement » avec son personnel affecté sur l’île de Ua Pou. Arrivé en Polynésie française au mois d’août dernier, le capitaine Julien Lalagüe, qui n'avait pas pu se rendre plus tôt dans les îles, à cause de la crise sanitaire que l’on connaît, s'est rendu à Ua Pou afin de constater par lui-même le travail effectué par les gendarmes du bout de la Polynésie française. Il a rencontré les gendarmes de la brigade de l'île mais également les agents de la police municipale avec qui les militaires de la gendarmerie œuvrent pour que l’ordre public soit maintenu.Il a eu aussi l'occasion de sillonner les vallées de Ua Pou pour se rendre compte de lui-même du travail sur le terrain et de l’importance de bonnes relations qui devraient régner au sein d’une si petite communauté. Pour sa courte visite de courtoisie, le capitaine s'est aussi entretenu avec monsieur le maire Joseph KAIHA, et comme il est de coutume, le capitaine Julien Lalagüe repart sur Tahiti avec un Tiki en bois de rose.« Dans le cadre de ma prise de fonction il s'agit de découvrir la diversité des îles et de rencontrer l'ensemble des gendarmes que je commande, ainsi que les élus et les acteurs de la sécurité au sens large dans l'ensemble des îles, a-t-il indiqué. »