© Haut-Commissariat de la République en Polynésie française Mme BELLOUBET remercie les détenus qui lui ont offert une rame sculptée en bois.

© Szilagyi Natacha Nicole Belloubet accueillie à la prison de Nuutania.

Visite officielle de Nicole Belloubet au Centre de détention de Tatutu

Samedi 20 juillet 2019, Mme Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a débuté sa journée par la visite du centre de détention de Tatutu à Papeari.Elle a été accueillie par M. Daniel Willemot, Directeur du centre de détention de Tatutu, en présence de M. Stéphane Bredin, Directeur de l’administration pénitentiaire, et de Mme Muriel Guegan, Directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires Outre-mer. A cette occasion, les chefs de services et des personnels pénitentiaires ont formé une haie d’honneur devant l’entrée principale du centre.Elle a visité les unités de vie familiale, lieu de vie où les détenus peuvent retrouver leur famille jusqu’à 72h. Elle s’est ensuite rendue au quartier disciplinaire et d’isolement du centre de détention, puis a rejoint l’aile Ouest du centre pour visiter une cellule et rencontrer les détenus.Les détenus ont offert à la Ministre et à sa délégation une prestation de Haka.La Garde de Sceaux a achevé sa visite par l’aire de livraison et Atelier (ALAT), dit « Atelier Bois », où les détenus ont la possibilité d’exprimer leur créativité à travers des activités de menuiserie. Mme Belloubet a remercié les détenus qui lui ont offert une rame sculptée en bois.Pour rappel, le centre de détention de Tatutu est un établissement qui a été mis en service en 2017 avec une capacité de 410 places.En fin de matinée, Madame Nicole Belloube se rendra à Nuutania, la prison la plus decriée de la République.