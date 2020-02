Work'in Tahiti, le nouvel espace de coworking

Polynésie la 1ère ; SD •

Un lieu de partage pour "réseauter" et travailler dans un cadre convivial

INFOS PRATIQUES

Matthieu Pommel

Mail : workin@mail.pf

Site internet : www.workin-tahiti.com

Facebook : Work'in Tahiti workin@mail.pf

L’espace de co-workingsitué à Papeete a inauguré ses bureaux privés et partagés jeudi 27 février en présence des acteurs de l’écosystème entrepreneurial polynésien ().C’est un espace privé dédié au coworking, véritable appel au partage, à la convivialité et à la créativité. Le gérant du lieu, Matthieu Pommel, l’a imaginé ainsi :L’une des problématiques la plus courante des entrepreneurs et travailleurs indépendants est de trouver un lieu pour exercer leur activité et rompre l’isolement du travail à domicile.se veut un espace de travail collaboratif, qui soit chaleureux tout en gardant un cadre professionnel permettant aux résidents d’exercer leurs activités en toute sérénité.Un espace de coworking ne se contente pas de proposer un lieu de travail partagé mais donne aussi la possibilité à ses membres (résidents polynésiens et étrangers) d’intégrer une communauté de "coworkers" avec lesquels créer des partenariats, faire naître des synergies, germer de nouvelles idées, stimuler leur activité…L'espace de travail partagé possède également un espace repas, une cuisine équipée (four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière...), une salle d'eau avec douche et deux toilettes.propose plusieurs formules d’abonnements selon les besoins des utilisateurs : des formules «club » pour les coworkeurs à temps plein ou « nomade » pour des utilisations ponctuelles ou à temps partiel.