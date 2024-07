1446: bonne année à la communauté musulmane de La Réunion!

La communauté musulmane de La Réunion entre aujourd'hui dans une nouvelle année: 1446. Pas de grandes célébrations mais des échanges de voeux et des prières. L'Hégire est le premier jour de l'année lunaire et du mois de Muharram, qui correspond au premier mois du calendrier islamique

Le calendrier musulman commence avec l'Hégire, qui est le départ du prophète Mahomet de La Mecque vers Médine en 622. Pour les croyants, le nouvel an musulman marque plus que symboliquement la fondation de leur religion l'Islam.

Le Nouvel An en fonction de la lune

La date du Nouvel An musulman change chaque année dans le calendrier grégorien, puisque le calendrier lunaire utilisé par les musulmans (le calendrier "Hégirien") compte environ 10 jours de moins. Dans l'hexagone, la date exacte de cet événement est fixée par le conseil théologique musulman de France (CTMF) qui s'appuie sur une observation lunaire. Si le croissant de lune est visible ce soir-là, cela signifie que la nouvelle année islamique peut commencer. Dès ce dimanche 7 juillet, les Oulémas et les Imams de La Réunion ont annoncé de leur côté avoir aperçu le croissant.

A Paris, dans l'hexagone, les responsables de la Grande Mosquée ont aussi présenté leurs voeux sur les réseaux sociaux:

Le jour de l'an du calendrier musulman est également appelé Raas Assana. Considéré comme un mois sacré par les croyants de l'islam, le premier mois de l'année islamique, le mois de Muharram, suit celui du hajj (grand pèlerinage) dans le calendrier lunaire hégirien.

Une nouvelle couverture sacrée pour la Kaaba à La Mecque

A La Réunion pas de fête pour ce Nouvel An mais des prières et des messages accompagnés de voeux de bonheur envoyés à toutes les familles. Pas de grands rassemblements familiaux non plus comme pour l'Eid-Ul-Fitr qui marque la fin du Ramadan, ou l'Eid-El-Kebir, la fête du sacrifice.

A la Mecque, pour marquer ce nouvel an, la Kaaba (considéré comme le centre physique de l’Islam communément appelé « la Maison de Dieu ».) s'est parée de sa nouvelle Kiswa, une couverture sacrée.

Pour marquer cette nouvelle année Islamique 1446, une équipe de techniciens et d'artisans a installé la nouvelle Kiswa sur la Kaaba à La Mecque • ©ABDEL GHANI BASHIR / AFP

La Kiswa, c'est un drapé noir composé plus précisément de 53 pièces brodées d'or et de versets coraniques (16 pièces pour la ceinture, 7 pour la partie inférieure, 4 pour les angles, 17 lanternes, 5 éléments pour le rideau de porte et 2 pour encadrer la Pierre Noire, sans oublier la gouttière).

L'installation de la nouvelle Kiswa mobilise jusqu'à 200 techniciens et artisans chevronnés et expériméntés pendant plusieurs heures • ©ABDEL GHANI BASHIR / AFP