2020 : année du Rat de Métal

Aujourd’hui, la communauté chinoise célèbre la nouvelle année 4 718. L’ère du Cochon de Terre se termine pour laisser place au Rat de Métal.



Le reportage de Delphine Poudroux et Daniel Fontaine:

L’année du Rat : une année favorable

Les explications de Laurent LAÏ-KAN-THON, président de Guan Di Réunion, invité du 12h30:

Le calendrier annuel chinois se base sur les 12 animaux divins du zodiaque. Le Rat est le premier d’entre eux, marquant ainsi un renouveau.Les festivités de la fête du Printemps, comme on l’appelle en Chine car elle coïncide avec la Nouvelle Lune, ont débuté ce matin par des prières aux temples, notamment aux anciens afin d’obtenir leurs bénédictions, des pétards qui explosent devant les maisons pour chasser le mauvais œil ou encore les danses des tigres et des dragons pour apporter bonheur et prospérité. Des enveloppes rouges, les étrennes, contenant de l’argent sont offertes. Traditionnellement, elles étaient distribuées par les aînés aux enfants et aux jeunes non mariés, et avaient surtout la valeur symbolique de porter chance durant toute la nouvelle année. C’est aussi l’occasion de déguster des Nian Gao, pâtisserie traditionnelle du Nouvel An faite de pâte de haricot rouge entre deux couches de pâte de riz glutineux parfumé. Les célébrations durent normalement 15 jours.Selon l’astrologie chinoise, le Rat est symbole de chance et de prospérité. Cette année serait la période idéale pour avoir un bébé, pour se marier ou pour commencer une nouvelle relation personnelle ou professionnelle.Le nouvel an chinois 2020 du Rat de Métal se terminera le 12 février 2021, année du Buffle de Métal.