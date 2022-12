29 432 tonnes d’emballages recyclés en 2021 à La Réunion grâce au tri

De plus en plus de Réunionnais se mettent au tri. En 2021, chaque habitant de La Réunion a trié en moyenne 34,5 kg d’emballages ménagers et papiers. Un chiffre en hausse, qui a permis le recyclage de 29 432 tonnes de ces déchets.

Céline Latchimy •

En 2021, chaque habitant de La Réunion a trié en moyenne 34,5 kg d’emballages ménagers et papiers. Un tri qui a permis le recyclage de 29 432 tonnes de ces déchets, souligne Citeo, une entreprise qui a pour objectif la réduction de l’impact environnemental des emballages et papiers des sociétés de la grande consommation et de la distribution. Pour cela, elle leur propose des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. Les Réunionnais trient beaucoup plus qu’en 2020 Parmi les 29 432 tonnes d’emballages ménagers et papiers triés, on compte : 8 670 tonnes d’emballages légers, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à 2020

14 634 tonnes d’emballages en verre, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2020

6 128 tonnes de papiers, soit une baisse de 33,7 % par rapport à 2020 Ces résultats s’expliquent "par les actions menées en partenariat avec les différents acteurs sur le territoire. La valorisation au niveau local des emballages et des papiers issus de la collecte sélective reste un enjeu environnemental et économique majeur" déclare Citeo. Les chiffres clés du tri à La Réunion L’année dernière dans l’île, chaque habitant a trié en moyenne 34,5 kg d’emballages ménagers et papiers, contre 69 kg en Métropole. Dans le détail, à La Réunion cela représente par habitant : 10,2 kg d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique triés

17,1 kg d’emballages en verre triés

7,2 kg de papiers triés par habitant et par an en moyenne

partager l'article