34ème édition du Téléthon : La Réunion mobilisée

La 34ème édition du Téléthon est lancée depuis hier vendredi et La Réunion est également mobilisée. Plusieurs actions sont menées dans l’île dans le but de récolter des fonds afin de faire avancer la recherche contre les maladies rares.

HA •

Téléthon itw Davy Sicard

Le Téléthon fête sa 34ème édition ces 4 et 5 décembre 2020. C’est notamment l'occasion de faire le point sur la recherche autour des maladies dites orphelines. Celle-ci ne peut avancer que si elle est financée, d’où chaque année, cet élan de solidarité pour récolter des fonds aux quatre coins du pays, et bien sûr aussi ici, à La Réunion.Un certain nombre d’actions ont été lancées depuis hier vendredi dans l’île, notamment du côté des établissements scolaires.Le chanteur-guitariste Davy Sicard qui est le parrain du Téléthon cette année a pu se rendre compte de la mobilisation des jeunes dans l’Ouest, comme par exemple à Saint-Leu, du côté de la Pointe des Châteaux ou encore à la Saline-les-Hauts avec les élèves du collège Célimène Gaudieux.Avec la crise Covid, le programme est quelque peu chamboulé puisque 95 animations sont annoncées alors que l’an dernier, en 2019, l’AFM-Téléthon en avait organisé environ 160. L’année dernière, ce sont plus de 330 000 euros qui avaient été récoltés. "Si cette année, nous gagne atteint les 200 000 euros avec tout’ le malizé nous lé dedans, sera déjà gayar !", lance Davy Sicard qui rappelle que ces dons sont déductibles d’impôts.La population réunionnaise est invitée à joindre cette chaîne de solidarité. Outre les animations sur le terrain, il est aussi possible de composer le 3637 pour les promesses de don ou encore de se rendre sur le site du Téléthon.