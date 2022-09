39 migrants sri-lankais libérés de la zone d'attente par la cour d'appel

Depuis leur arrivée par bateau samedi 17 septembre, les 46 migrants sri-lankais sont en zone d'attente. Ce vendredi, la cour d'appel a décidé de régulariser la situation de 39 d'entre-eux, désormais libres.

GB / HA •

La cour d'appel a rendu sa décision ce lundi 26 septembre : 39 sri-lankais (35 adultes et 4 enfants) vont être libérés de la zone d'attente. Ils vont être pris en charge par des associations et pourront ensuite faire leur demande d'asile.

Appel de première décision

Ils sont 46 à avoir été placé en zone d'attente dans un hôtel de Saint-Denis et au centre de rétention de l'aéroport depuis leur arrivée par bateau samedi 17 septembre au Port Ouest. Mercredi dernier, ils avaient été conduits au palais de justice de Champ Fleuri pour être tour à tour entendus par un juge des libertés et de la détention (JLD). Ce dernier avait alors décidé de les maintenir en zone de rétention administrative. Les avocats avaient fait appel de cette décision et vendredi, ils s'étaient donc à nouveau présentés devant le JLD. Cette fois, la cour d'appel a tranché et confirmé qu'ils peuvent quitter la zone d'attente.

Sept migrants d'origine tamoule et non cinghalaise, avaient refusé de se rendre à l'audience vendredi dernier. La justice considère ainsi qu'ils se sont désistés. Eux restent pour le moment en zone d'attente.