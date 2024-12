Grève dans la fonction publique : quelles conséquences pour les établissements scolaires ?

Les syndicats de l’enseignement ne digèrent pas le plan de lutte contre l’absentéisme présenté par le gouvernement et appellent à la grève ce jeudi 5 décembre. En réaction, plusieurs collectivités invitent les parents d’élèves à prendre leurs dispositions.

Face à l'incertitude du nombre de personnel susceptible de suivre ce mouvement de grève, plusieurs collectivités invitent les parents à prendre leurs dispositions, quant aux dysfonctionnements attendus dans les services d’accueil, de surveillance de cantine, de garderie et de transport scolaire.

Les perturbations dans les écoles

A Saint-Leu , dans le cas où le mouvement serait très suivi dans les écoles maternelles et élémentaires de ville, un service minimum d’accueil sera assuré et un sandwich sera distribué comme repas de substitution.

, dans le cas où le mouvement serait très suivi dans les écoles maternelles et élémentaires de ville, un service minimum d’accueil sera assuré et un sandwich sera distribué comme repas de substitution. Au Port , la ville n’est pas en mesure d’assurer les services d’accueil, de restauration, de surveillance et de garderie. Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

, la ville n’est pas en mesure d’assurer les services d’accueil, de restauration, de surveillance et de garderie. Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants. A Saint-Pierre, la municipalité n’est pas en mesure d'assurer l’accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne.

la municipalité n’est pas en mesure d'assurer l’accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne. A Sainte-Marie, le service d’accueil et la restauration fonctionnent normalement avec une réserve pour l’école maternelle de Duparc où le service minimum d’accueil risque d’être particulièrement sollicité. Les parents devront prendre leurs dispositions le cas échéant.

le service d’accueil et la restauration fonctionnent normalement avec une réserve pour l’école maternelle de Duparc où le service minimum d’accueil risque d’être particulièrement sollicité. Les parents devront prendre leurs dispositions le cas échéant. A Saint-Benoît , les services de restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents

, les services de restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents A Saint-Joseph , la ville informe les parents que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés. Le service minimum ne pourra donc pas être assuré.

, la ville informe les parents que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés. Le service minimum ne pourra donc pas être assuré. A Saint-Paul, la mairie prévoit un impact significatif. Le service d’accueil ne pourra donc être assuré sur l’ensemble des écoles. Le service de restauration sera très dégradé et l’accueil risque périscolaire devrait être réduit ou annulé.

Le transport scolaire également impacté

Sur le territoire de la CIVIS, les services de transport scolaire ne seront pas assurés pour le premier degré (maternelles et élémentaires) sur les communes de Saint-Pierre et Petite-Île. Dans les autres communes, Saint-Louis, L'Étang-Salé, Cilaos et Les Avirons, le transport scolaire est maintenu. Le service reste opérationnel pour le second degré, à savoir les collèges et lycées dans l'ensemble des communes.

Quelles sont les revendications des grévistes ?



Fin octobre, le gouvernement a dévoilé son plan de lutte contre « l’absentéisme » des fonctionnaires. Parmi les mesures contestées par les syndicats de l’enseignements, le passage à trois jours de carence pour un arrêt maladie fait figure l’épouvantail. Les organisations contestent par ailleurs le gel du point d’indice qui grignote le pouvoir d’achat des fonctionnaires, et dénoncent un sous-dimensionnement des effectifs dans l’Education Nationale. Selon le SNUIPP, le mouvement s'annonce très suivi : jusqu'à 60 % des grévistes dans le premier degré.



Un défilé intersyndical est prévu à Saint-Denis. Le cortège s’élancera à 9h du petit marché en direction de la préfecture.