5 morts sur nos routes en une semaine : la préfecture appelle à la plus grande prudence

Depuis le 09 juillet, 5 personnes ont perdu la vie sur les routes dont 3 pour la seule journée d'hier. Au total, depuis le début de l'année, 15 personnes sont mortes dans un accident de la circulation dont plus de 30 % en 8 jours. Face à ce constat, le préfet appelle à la plus grande prudence.

•

Pour la seule journée d'hier, trois personnes sont mortes sur les routes de l'île. C'était un véritable jeudi noir. Un automobiliste a trouvé la mort dans une sortie de route à Saint-Joseph. Dans l'Ouest, une collision entre un véhicule et une moto a fait 2 décès.



La préfecture rappelle donc aux usagers de la route de rester vigilants et prudents. Une vigilance de tous les instants qui passe notamment par un respect de la limitation de vitesse et des distances de sécurité et l'interdiction d'utiliser son téléphone en conduisant.



Respectez la limitation de vitesse

Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences sont graves.

Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision se rétrécit. À grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route.

Interdiction d'utiliser son téléphone en conduisant

Respectez les distances de sécurité

La vitesse est la première cause de mortalité routière. Elle est limitée sur l’ensemble du réseau routier et cette réglementation s’applique à tous les conducteurs et à tous les véhicules sans exception.Dès lors, la préfecture rappelle qu'il faut adapter sa vitesse aux circonstances, les "conditions de circulation et conditions climatiques, état de la chaussée, chargement du véhicule".Téléphoner en conduisant détourne obligatoirement l’attention et multiplie par 3 le risque d'accident.L’utilisation d’un téléphone portable est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire.Depuis le 22 mai 2020, une nouvelle réglementation permet la suspension temporaire du permis de conduire pour l’infraction de téléphone au volant lorsque celle-ci est commise concomitamment à une autre infraction au code de la route en matière de règles de circulation.Pour ne pas prendre le risque de provoquer un accident, chacun doit garder ses distances avec le véhicule qu’il suit. La distance d’arrêt augmente inévitablement avec des facteurs à risque, tels que la vitesse ou l’alcool par exemple.Le non-respect de la distance de sécurité est sanctionné d’une amende forfaitaire de 135 € et d’un retrait de 3 points au permis de conduire.La préfecture de conclure " bannissez la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant " tout en précisant que les forces de l’ordre effectueront des contrôles tout au long du week-end afin de s’assurer de son respect pour la sécurité de chacun, pour la sécurité de tous.